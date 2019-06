Por su parte la acaldesa de Barcelona, Ada Colau, condenó la agresión. "Que sepan los homófobos que no son bienvenidos en la ciudad y que no vamos a permitir ni un solo acto de homofobia. Barcelona, con toda la firmeza, estará al lado de las entidades y los colectivos LGTBI para estar vigilantes y alerta, y no permitir ni un solo acto ni agresión de homofobia", dijo, luego de colgar la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento.