"Lamentamos que Estados Unidos, además de retirarse del plan el 8 de mayo de 2018, impusiera nuevas sanciones y decidiera no ampliar las exenciones respecto al comercio de petróleo con Irán, además de no renovar la exención para proyectos nucleares de no proliferación en el marco del plan", dicen en la declaración conjunta Polonia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Estonia.