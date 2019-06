La segunda forma de romper el impasse es admitir que el "acuerdo" de Obama es un caballo muerto que no volverá a cabalgar sin importar cual larga sea la carrera. Con esa admisión, el expediente de Irán podría ser devuelto al Consejo de Seguridad que ya ha aprobado siete resoluciones que tratan de resolverlo aunque el proceso no produjo los resultados deseados porque los mulas rechazaron todas esas resoluciones, y que lo hecho por Obama al tratar de complacerlos burlando a la ONU, a la Agencia Internacional de Energía Atómica y al Tratado de No Proliferación Nuclear inventando el llamado Plan de Acción Conjunto Integral CJPOA (por sus siglas en inglés) como un plan hecho a medida para la República Islámica, es un cheque vencido.