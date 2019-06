Otro favorito de los miembros del Partido Conservador es el ex ministro para el Brexit, Dominic Raab. Este ha establecido un enfoque más duro sobre la salida de la UE en un intento de atraer a los votantes más euroescépticos que ganaron la mayoría de los escaños en las recientes elecciones del parlamento europeo. Raab quiere que Bruselas abandone la opción de una frontera abierta con Irlanda como parte de un nuevo acuerdo. Pero ha dicho que si la UE no se mueve sobre el tema, se retirará sin un acuerdo el 31 de octubre y no ha descartado la suspensión del parlamento para garantizar que los diputados no puedan bloquear la salida del Reino Unido de la EU.