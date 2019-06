La mujer lloró de alivio cuando se enteró que su mal era ocular y no psicológico. "Para mí, es casi como si mi cerebro no supiera qué es lo que se supone que debe ver, por lo que dispara imágenes al azar para encontrar una que se ajuste. No puedo distinguir si alguien es hombre o mujer hasta que hablan, e incluso a veces alucinaré las caras de las personas que solía conocer cuando hablo con alguien nuevo", dijo al medio inglés.