Estas opciones pasan, además, por prevenir el despilfarro alimentario mediante compras más racionales y de proximidad. Como norma general, la EC aboga por la compra del servicio y no del producto (por ejemplo y para que se entienda, para viajar compramos un billete de tren, pero no compramos el tren), lo cual conlleva una desmaterialización de la economía y una apuesta por los servicios compartidos (coches eléctricos, bicicletas, patinetes, etc., además del clásico transporte público).