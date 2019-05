"No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya… porque no es hombre hacer viral un video así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un video así y no enseñarlo […] Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es… ese es un asqueroso y una sabandija de hombre", concluyó.