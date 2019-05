Sus comentarios llegan pocos días después de que el defensor del pueblo alemán contra el antisemitismo, Félix Klein, advirtiera a los judíos alemanes que no usaran kipás en público después de una serie de ataques racistas. "Siempre hemos tenido una cierta cantidad de antisemitas entre nosotros", dijo Merkel en la entrevista. "Desafortunadamente, hasta el día de hoy no hay ni una sola sinagoga, ni una sola guardería para niños judíos, ni una sola escuela para niños judíos que no necesite ser vigilada por policías alemanes".