Entre medio de este trabajo, Desbois tuvo tiempo para escribir tres libros, "The Holocaust by Bullets", en el que describe por primera vez con todo detalle cómo fueron los fusilamientos nazis; "In Broad Daylight", donde explica el método que utilizaron para entrevistar a las víctimas y su resultado; y el último, "ISIS, the Yazidi Genocide, and Exporting Terror", sobre su experiencia en el Kurdistán iraquí.