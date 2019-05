La tendencia ganadora de Modi se fue consolidando en los últimos cinco días mientras la Comisión Electoral iba confirmando lo que habían indicado los sondeos de boca de urna. Y si bien habrá miles de impugnaciones y acusaciones de fraude, un clásico de la política india, nada indica que vaya a modificar el resultado. Por las dudas, la sede de la Comisión Electoral en Delhi está blindada por alambradas, carros de asalto y cientos de policías. El partido del Congreso denunció que las máquinas electrónicas donde se registran los sufragios habrían sido manipuladas en algunas zonas. "Debemos estar alerta. No tengan miedo, nuestra lucha es la verdad. No dejen que las falsas encuestas los desanimen", dijo Gandhi en Twitter mientras centenares de sus militantes acampaban ante los centros de recuento de votos en distintos puntos del país. El BJP no calmó para nada los ánimos. Advirtió a una sociedad ya muy polarizada –como en buena parte del mundo- de posibles incidentes organizados por la oposición. Finalmente, el jueves, Gandhi aceptó su derrota pero sus seguidores continúan las protestas.