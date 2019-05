Bundu sufrió este racismo en la cara. "La política está montando una ola de odio que se vuelve cada vez más amenazante e ingobernable", le dijo a The Guardian. "Yo también he sido víctima del odio racial italiano. Cuando abría mi puerta al repartidor de paquetes, me preguntaba si el dueño estaba en casa, pensando que yo era la mujer de la limpieza". La candidata también cuenta que ha tenido que enseñarle a sus hijas a lidiar con el racismo diario. "Una vez, mientras paseaba con mi hija por la ciudad, una mujer se me acerco y me llamó negra de mierda. La demandé y la declararon culpable de odio racial".