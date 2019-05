"Me gustaría que esto sirviera para que no pase nunca más y para que se tenga en cuenta que el deporte no es, ni de lejos, tan igualitario como la gente cree", sostuvo la campeona de este torneo, jugadora con experiencia de más de 15 años y también trabajadora a favor de víctimas de mujeres víctimas de violencia de género, Elisabet Sadó Garriga.