El pasado 26 de abril, ya a la noche, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, salía muy sonriente al balcón de la sede de su partido. Había ganado las elecciones generales. Salía más que reforzado y aumentaba su representación en el Congreso de 84 a 123 diputados. Casi un tercio de los españoles le había otorgado su confianza, así que todo era felicidad, abrazos y buenas expectativas. Ha pasado casi un mes y ya las sonrisas no son tan amplias. El PSOE tiene un problema. O varios: los números no le dan para investir como Presidente a Sánchez en solitario, necesita otras fuerzas, y estas ya le han dicho que no lo harán gratis.