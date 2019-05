Fue un discurso poco convencional para una boda real. No sólo habló de amor, sino de comprensión entre seres humanos. Y recordó a Martin Luther King, fiel defensor de los Derechos Humanos y Civiles. No faltó música, el coro de gospel The Kingdom Choir interpretó una versión del clásico Stand by me.

Ese día, además de la alianza tradicional, en su dedo anular, Meghan lució el un anillo que Harry había comprado en su último viaje a Botswana. Con un gran diamante, él le hizo agregar dos, uno a cada lado. Las piezas eran parte de un broche de su madre, Lady Di… Una joya repleta de simbolismos.

La pareja participó de una procesión de carruajes y saludó a los asistentes a la pequeña localidad de Windsor, ubicada a 34 kilómetros de Londres. Los recién casados, fueron saludados por la multitud que se acercó a seguir de cerca el acontecimiento real. Más tarde, hubo tiempo para una pequeña recepción en el Castillo.