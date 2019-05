La tecnología es el impulsor del cambio de la sociedad, pero también el factor humano ha llevado al planeta a una situación límite. No hay cambio social sin una revolución. Como diría Bowie: "We can be heroes just for one day". Ójala ese héroe o heroína seamos nosotros/as para liderar esa revolución pacífica que nos lleve a 2030 con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.