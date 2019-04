No conocía esta iniciativa, y justo ese fue el motivo. Porque mis dos hijos estudiaron en colegios (judíos) de ORT, y un día me llegó una comunicación invitando a los padres a la Marcha por la Vida. Fue mi hijo mayor, y cuando llegaron a Birkenau se retransmitió en directo lo que ocurría. Quedé tan en shock…Me pareció increíble todo lo que pasó, y por otro lado, me sorprendió no haber sabido antes sobre la marcha. Es una actividad muy grande, pero se sabe dentro de las organizaciones comunitarias judías. Me parecía que eso debía salir para afuera.