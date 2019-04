Prohibieron la candidatura del independentista catalán Carles Puigdemont al Parlamento Europeo

La Junta Electoral Central decidió que el ex presidente regional, hoy exiliado en Bélgica, no puede participar de las elecciones por haber huido de la Justicia. Su fuerza, Junts per Catalunya, deberá presentar una lista sin prófugos para no quedarse afuera de los comicios