The Dorchester Collection, que opera los hoteles de propiedad del sultán de Brunei, dijo a principios de este mes que no tolerarán ninguna forma de discriminación, "nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos". "Entendemos la ira y la frustración de la gente, pero este es un problema político y religioso que no creemos que deba ser resuelto en nuestros hoteles y entre nuestros 3.630 empleados", dijo en un comunicado.