La otra estaría, en principio, descartada. Sería una coalición entre PSOE y Ciudadanos, al que Albert Rivera se opuso enfáticamente cada vez que tuvo la oportunidad, buscando consolidarse por líder de la oposición. Sin embargo, Sánchez tampoco se cerró a esa posibilidad, ni siquiera ayer después de que su militancia, arropada en el triunfo, le gritaba a las puertas de la sede partidaria "con Rivera no, con Rivera no". "No voy a poner cordones sanitarios como hizo Ciudadanos con el PSOE, la única condición será respetar la constitución", contestó magnánimo, ante los millones de españoles que estaban viendo sus primeras palabras después de la victoria.