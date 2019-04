El ejemplo del Brexit ilustra la necesidad de entender que las predicciones de todas las encuestas incorporan un margen de error. Un margen que no es necesariamente fruto de malas prácticas de las empresas que las realizan: se puede deber a que algunos ciudadanos aún no han decidido su voto (en estas elecciones, un 42% de los españoles caía en esta categoría a menos de dos semanas de los comicios), a que otros prefieren no explicitarlo y aun otros ocultar sus preferencias. Y, naturalmente, a los debates entre los candidatos en el tramo final de la campaña y demás acontecimientos acaecidos entre la recogida de datos y la jornada electoral.