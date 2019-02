Se espera que la designación, sea aprobada rápidamente por el Parlamento y que evite que los "partidarios de Hezbollah desfilen por las calles de Gran Bretaña con su bandera y símbolos", esas manifestaciones racistas y de odio contra Occidente y los judíos no es aceptada y no se verá más en las calles del Reino, Gran Bretaña no es Francia, informó el diario The Telegraph.