"Sin su gran nación, este continente no sería lo que es hoy: una comunidad definida por la libertad y la prosperidad. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña no se dio por vencida. Acogió a Alemania como una nación soberana y una potencia europea. Esto nosotros, como alemanes, no lo hemos olvidado y estamos agradecidos", dice la misiva.