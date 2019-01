En las películas encargadas por Al Faisal no hay esclavitud, no hay violencia, no hay sadomasoquismo, pero la amante debe "dominar" a su compañero por medio de su "don divino", según reportó el diario parisino L'Express. La acción más intensa comienza tras una escena en la que ella descubre la presencia de su pareja, escondida en el apartamento, solo después de que él comienza a tocarla. Ella le sugiere a él que utilice su pene para abofetearla y lo tome por la fuerza, hasta que a ella "le guste".