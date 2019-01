A pesar de las advertencias de expertos económicos sobre una crisis financiera inminente, que incluso podría superar la de 2008, los países árabes no están condiciones de aportar buenas noticias al mundo árabe y al Medio Oriente. A primera vista, esta es una situación básica y muy simple, el Líbano, que será anfitrión de la cumbre a finales de enero, aún no puede ponerse de acuerdo para formar un gabinete, aunque las elecciones generales se llevaron a cabo en mayo pasado. Han pasado ocho meses y Líbano permanece sin una autoridad ejecutiva que funcione bajo la supervisión de una legislatura electa democráticamente. El país se encuentra sumido por una crisis económica aterradora y por un vacío que los líderes políticos, religiosos y sindicales del país parecen no poder manejar ni resolver.