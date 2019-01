Sin embargo, las opiniones sobre los efectos de los hábitos digitales de los niños están muy divididas. Jean Twenge, por ejemplo, profesora de Psicología de la Universidad Estatal de San Diego y autora de iGen: Why Today's Super-Connected Kids are Growing up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy, and Completely Unprepared for Adulthood, and What That Means for the Rest of Us (GenZ: Por qué los niños superconectados de hoy crecen menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y nada preparados para la adultez, y qué significa eso para el resto), está en un extremo negativo.