"Un chico nacionalista de derechas de 16 años me explicó que la ropa con consignas afines a estos grupos puede darle la entrada a conciertos de grupos de rock neonazis o eventos clandestinos donde los jóvenes aún no son conocidos", explica la profesora Miller Idris en su libro. Y no son slogans o símbolos tan claros para quien no está dentro de las organizaciones. Muchas veces, las secuencias alfanuméricas, de números y letras, sustituyen a frases racistas o nacionalistas. Por ejemplo, es muy popular una remera que dice "2YT4U" que significa "demasiado blanco para usted". Muchos adolescentes de Berlín usan camisetas blancas en las que se puede leer "mi color favorito es el blanco", una consigna inocente que confundió a padres y autoridades de los colegios hasta que un diario publicó una nota explicando que se trataba de una consigna racista.