"No me gusta estar acá, pero es lo que me tocó", dice con lágrimas en los ojos. Cuenta que cuando llegó no podía dejar de llorar, que no fue fácil acostumbrarse a ese lugar. Si la amnistía que propuso el gobierno no llega antes de siete meses, Evelia saldrá en julio de este año, después de haber cumplido toda su condena.