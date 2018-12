El video, que se cree que se originó en la prisión masculina HMP Lancaster Farm, en Lancashire, Inglaterra, ha sido visto en redes sociales por más de 500.000 personas y muestra a varios internos bailando alegremente al ritmo de la canción "Whoomp There It Is", del dúo estadounidense Tag Team. Incluso uno de ellos está disfrazado de Papá Noel.