Shame on you @Toblerone I will no longer be buying your chocolate! #BOYCOTTTOBLERONE #Brexit #LeiMci https://t.co/6DY0YJPToV

— G13NN H 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇧 🇺🇸 (@GlennHutton) December 18, 2018