"Por ejemplo: ahí el caballo de Guillermo 'El Conquistador', que luce los mayores atributos y trata de identificar el poderío de su amo. No obstante, no se perdía la elegancia ni el respeto al enemigo, porque el caballo del rey anglosajón Haroldo II también era representado con potentes atributos: era una forma de honrar al otro y a uno mismo. La victoria no había sido contra un líder enclenque. Todos los penes retratados aparecen en la batalla de Hastings, y curiosamente ningún otro animal que no sea el caballo muestra sus genitales. Aquí el miembro es sinónimo de lucha, de hombría. Símbolo bélico", consideró El Español citando las interpretaciones de los investigadores.