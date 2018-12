Según un informe de Bloomberg, los hoteles omiten a propósito estas suites ultra-lujosas, de las que no hay fotos, descripciones ni precios disponibles en línea. Si una persona no está entre los happy few, bien puede pasar su vida entera creyendo que son tan reales como Papá Noel. El objetivo del secreto es proteger la identidad y privacidad de los clientes que más valora un hotel, y también generar un poco de publicidad al crear deseo por algo inaccesible.