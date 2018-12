El padre del bebé fallecido expresó que el pueblo judío debería tomar en serio la importancia de la unidad ante las circunstancias vividas y permanecer unidos sin importar las diferencias de opiniones. Amichai Ish-Ran, dijo "ante todo somos hermanos y no lograrán quebrarnos. Pueden apuñalarnos, dispararnos, atropellarnos, lanzarnos piedras, asesinarnos y asesinar a nuestros hijos pero no nos vencerán, no se lo vamos a permitir".