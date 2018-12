El presidente del Comité 1922, Graham Brady, ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación. En caso de que May gane la votación, no podrá realizarse otra por un año, de acuerdo con las reglas de la formación. Pero si May pierde la votación, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir a un nuevo líder.