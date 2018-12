En otro aspecto, también habrían anotado un punto contra Boris Johnson, el anterior Secretario de Relaciones Exteriores y el principal rival de la Señora May para el liderazgo del Partido Conservador. El extravagante pero propenso a los errores Johnson visitó Teherán como secretario de Relaciones Exteriores y trató de arrebatar a Nazanin de las garras de los khomeinistas. No solo no logró eso, sino que pudo haber complicado el caso de Nazanin al afirmar que ella había participado en la capacitación de periodistas iraníes.