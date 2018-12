Las hermanas sostienen que los comisionados enviados por el Vaticano para reemplazar a la directora, quien además es sobrina de la fundadora de la orden, no entienden su estilo de vida ni su compromiso con la espiritualidad. La conclusión del Vaticano, incluida en un informe al que The Associated Press tuvo acceso, es que las Pequeñas Hermanas de María Madre del Redentor viven "bajo el régimen autoritario" de la madre superiora y sienten "un grave conflicto de lealtad" hacia ella.