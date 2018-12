En el mismo sentido, el tribunal ha decretado una orden de alejamiento, por lo que Abarca no podrá acercarse a la menor a menos de mil metros. Siempre que el agresor cumpla con lo dispuesto en la sentencia y no vuelva a delinquir en un plazo de cinco años, el acusado no entrará en prisión. En España, los condenados a una pena igual o inferior a dos años solo ingresan en prisión cuando tienen antecedentes, o cuando infringen alguna de las cláusulas decretadas por el fallo del tribunal.