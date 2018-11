The Guardian citó dos fuentes no identificadas que dijeron que Manafort se reunió por primera vez con Assange en la embajada en 2013, un año después de que Assange se refugiara ahí para evitar su extradición a Suecia por acusaciones de delitos sexuales. The Guardian dijo que Manafort regresó a la embajada en 2015 y 2016, y que las fuentes habían "programado provisionalmente la fecha" de la última visita para marzo. El periódico agregó que la visita de Manafort no fue registrada en el libro correspondiente en la embajada y señaló que una fuente dijo que el estadounidense se había marchado 40 minutos después.