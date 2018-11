"Aún no habíamos oído hablar del síndrome de Asperger, el trastorno del desarrollo caracterizado por dificultades en la interacción social que afecta a una de cada 100 personas en el Reino Unido, y, sin que nosotros lo sepamos, a nuestro hijo mayor", cuenta la mujer. Anne recuerda que Alex era un niño muy inteligente, meticuloso. Pero no fue sino hasta mediar sus 20 cuando fue formalmente diagnosticado. "Para entonces yo veía su síndrome de Asperger no como una discapacidad, sino como un don único. No lo cambiaría ni por todo el mundo", dice la madre.