Sobre la posición de la izquierda global en materia de apoyo de lo que denomino el "Lobby LGTB", Zicarelli sostuvo que nada o muy poco ha hecho la izquierda en referencia a ese apoyo, indicando que no se han expresado en los países donde los homosexuales han sido perseguidos y asesinados por su condición: "no saben o no quieren saber lo que paso en la historia y el ejemplo de Cuba es claro en ese punto".