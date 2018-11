En Alemania, aunque haya crecido la derecha extrema, y nos preocupa muchísimo, dudo que con su pasado que ha tenido se aparte mucho del centro. Es un país, al fin y al cabo, que tiene grandes coaliciones con partidos de centroderecha y centroizquierda. Hay muy pocos países donde se tienen este tipo de coaliciones tan enormes entre partidos opositores. Y luego hay una gran tradición de consenso en política y economía que no se ve en otros lugares en Europa. Alemania no me preocupa tanto, aunque sí me preocupa la subida de la ultraderecha, pensábamos que ya habíamos dejado atrás eso.