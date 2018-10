Según consigna Times of Israel, en junio pasado la agencia semioficial Tasnim informó que el régimen no tenía planes de aumentar el alcance de sus misiles. "Tenemos la capacidad científica para aumentar nuestros rangos de misiles, pero no es nuestra política actual", declaró en ese entonces el general Mohammad Ali Jafari, jefe de la Guardia Revolucionaria.