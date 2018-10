"Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que iban a matarme. Los hombres se identificaron como agentes del Centro de Combate del Extremismo local, un cuerpo especial de la policía. Exigieron saber los nombres de mis contactos en Ingusetia y me amenazaron con matar a mi esposa y mis hijos si denunciaba lo que había pasado", relató el activista.