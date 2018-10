"Estados Unidos no quiere que la India compre los misiles S-400, pero la India lo va a hacer mañana de todos modos. A Nueva Delhi no le asustan las sanciones y no está de acuerdo con este tipo de enfoque de penalizaciones unilaterales", explicó a la agencia EFE la profesora universitaria experta en relaciones entre Rusia y la India Anuradha M. Chenoy.