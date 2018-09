Desde hace seis meses, cuando el gobierno británico no le renovó su visa, Roman Abramovich bajó su perfil en Londres. No estuvo en el partido en cual el Chelsea, el equipo que el millonario ruso compró en 2003, derrotó a su rival Arsenal. Y desde que las autoridades acusaron al Kremlin de haber utilizado un agente nervioso mortal en territorio inglés, en el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija, simplemente se esfumó de la ciudad.