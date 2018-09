"He recibido la confianza de los ciudadanos durante dos mandatos para que no permita cambios en la Constitución o el nombre constitucional de Macedonia y para que rechace las ideas que puedan dañar la identidad nacional, las cualidades de la nación, la convivencia y la lengua macedonias. No retiro estas promesas. Por eso el 30 de septiembre no votaré", dijo Ivanov.