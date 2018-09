El fuero tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del poder legislativo con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias. Fue introducido por primera vez en el parlamento británico. Entonces, era habitual que cuando un legislador se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para acusarlo de algún delito y apartarlo de la vida pública. Como forma de evitar estas injerencias, se establecieron medidas que impedían que pudiese ser encausado ningún parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno y que, en el caso de ser encausado, estuviese sometido a algún "orden jurisdiccional específico", el tribunal de mayor jerarquía. En América Latina se abusa de este privilegio desde que se constituyeron los primeros congresos tras las guerras de independencia. En los últimos años, varios ex presidentes y otros funcionarios latinoamericanos buscaron un asiento en los congresos nacionales para evitar ser enjuiciados por delitos de corrupción. Incluso, algunos ya sentenciados, como el ex presidente argentino Carlos Menem, permanecen impunes hasta que la sentencia no haya sido ratificada.