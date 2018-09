Dario Teitelbaum, presidente de la Unión mundial de Meretz –partido de la izquierda sionista israelí-, declaró a Aurora que "la arrogancia no puede ser el parámetro de las políticas gubernamentales". En este sentido, reconoció que como ciudadano israelí "me encantaría que todos los países del mundo reconozcan Jerusalén como nuestra capital". Pero aclaró que el espinoso estatus de la ciudad santa, donde "los palestinos también reclaman su derecho natural de tener su capital en la parte este, tiene que resolverse mediante un consenso, que no será obtenido sin una solución para el pueblo palestino".