Rex recuerda ese día vívido. "Al principio echamos un vistazo y gritamos pero no pudimos encontrarla, así que David condujo su bicicleta de vuelta a casa para buscar a mamá y papá. Me quedé al borde de la carretera y recuerdo haber escuchado ruidos desde muy lejos en el potrero, pero cuando todos fuimos a buscar, no pudimos encontrar nada".