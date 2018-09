Yeltsin fue enfático en delinear los países a los que ya la Federación de Rusia no estaba exportando armas y dijo a Clinton: "Volviendo a la exportación de armas, sugiero que estén de acuerdo en que las empresas deben poder competir directamente en condiciones de mercado, determinando la calidad y el precio (…) No estamos vendiendo a ciertas naciones como Cuba, Iraq, Yugoslavia y, en un sentido limitado, a Taiwán. Pero estamos vendiendo aviones de combate a China. Yo digo que dejemos que las empresas compitan para tener acceso a los mercados. Sólo que no en los artículos prohibidos como las armas nucleares y sus vehículos de lanzamiento".