Casi veinte horas después del incidente, Tarik Sahibeddine no bajó la guardia, mucho menos durmió. El ex boxeador de 46 años le contó a Le Parisien el violento episodio que protagonizó en un avión. Todavía no lo pude creer, dice que ha recuperado las sensaciones posteriores a un combate, la adrenalina que invade el cuerpo y la "película" que le da vueltas en la cabeza.